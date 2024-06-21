Премьер Грузии исключил «украинизацию» страны

Члены партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» желают, чтобы страна стала второй Украиной, но этого не произойдет, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит «РИА Новости».

«Я хочу убедить членов «Нацдвижения», что в Грузии не будет украинского сценария и «украинизация» страны не произойдет ни в коем случае», — отметил Кобахидзе в разговоре с журналистами.

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили отметил, что страна придерживается двух основных приоритетов во внешней политике — это членство в Евросоюзе и НАТО. После принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», который грузинские оппозиционеры раскритиковали и сравнили с российским законом об иностранных агентах, чиновники Евросоюза стали высказывать сомнения насчет возможного включения Грузии в состав ЕС.

«[Грузинское] население видит, что, несмотря на вызовы и очень часто несправедливые оценки, Грузия все равно постепенно продолжает свой путь. Место Грузии — в европейской семье», — добавил министр.

В мае, после принятия закона, Кобахидзе заявил, что от Тбилиси с начала конфликта на Украине требовали открытия «второго фронта». Премьер уточнил, что в этом замешана «партия глобальной войны», но не уточнил, о какой именно силе идет речь. Открытие такого «фронта» Кобахидзе исключил, поскольку, по его мнению, это «разрушило бы нашу страну».

Согласно закону об иностранном влиянии, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование превышает 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы».

Им нужно будет заполнять годовую финансовую декларацию, а тому, кто будет уклоняться от регистрации в качестве «иноагента» или не подаст декларацию, грозит штраф в размере до 25 тыс. лари (около $9 тыс.).