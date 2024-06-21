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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Грузии исключил «украинизацию» страны

Премьер Ираклий Кобахидзе: в Грузии не произойдет украинизации
Сюжет
Военная операция на Украине

Члены партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» желают, чтобы страна стала второй Украиной, но этого не произойдет, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит «РИА Новости».

«Я хочу убедить членов «Нацдвижения», что в Грузии не будет украинского сценария и «украинизация» страны не произойдет ни в коем случае», — отметил Кобахидзе в разговоре с журналистами.

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили отметил, что страна придерживается двух основных приоритетов во внешней политике — это членство в Евросоюзе и НАТО. После принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», который грузинские оппозиционеры раскритиковали и сравнили с российским законом об иностранных агентах, чиновники Евросоюза стали высказывать сомнения насчет возможного включения Грузии в состав ЕС.

«[Грузинское] население видит, что, несмотря на вызовы и очень часто несправедливые оценки, Грузия все равно постепенно продолжает свой путь. Место Грузии — в европейской семье», — добавил министр.

В Грузии заявили о заморозке интеграции в ЕС из-за закона об иноагентах
Политика
Фото:David Mdzinarishvili / EPA / ТАСС

В мае, после принятия закона, Кобахидзе заявил, что от Тбилиси с начала конфликта на Украине требовали открытия «второго фронта». Премьер уточнил, что в этом замешана «партия глобальной войны», но не уточнил, о какой именно силе идет речь. Открытие такого «фронта» Кобахидзе исключил, поскольку, по его мнению, это «разрушило бы нашу страну».

Согласно закону об иностранном влиянии, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование превышает 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы».

Им нужно будет заполнять годовую финансовую декларацию, а тому, кто будет уклоняться от регистрации в качестве «иноагента» или не подаст декларацию, грозит штраф в размере до 25 тыс. лари (около $9 тыс.).

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Теги
Грузия Ираклий Кобахидзе Украина Евросоюз

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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