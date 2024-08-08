Делягин извинился за ложные сообщения о смерти военкора Поддубного

Михаил Делягин (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Депутат Госдумы Михаил Делягин извинился перед военкором Евгением Поддубным и его семьей за ложные сообщения о смерти военкора во время атаки украинского беспилотника в Курской области. Видео с извинениями Делягин выложил в своем телеграм-канале.

«Я совершил непростительную вещь <...> я глубоко раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения всем, кого я минувшей ночью ввел в состояние шока, ужаса. Прежде всего, разумеется, военкору Евгению Поддубному и его родственникам», — сказал он в видеообращении.

По словам депутата, накануне вечером ему позвонил человек, которому он «доверял до этого абсолютно», и сказал, что «это случилось» — якобы погиб военкор Поддубный.

Делягин также заявил, что ему «ужасно стыдно» за то, что он «принес горе большому количеству людей», но сейчас он «испытывает огромное чувство облегчения», потому что Поддубный жив.

Военкор пострадал в результате атаки украинского дрона 7 августа.

Вечером того же дня Делягин и военные корреспонденты без ссылок на источники сообщили, что военкор погиб после атаки дрона на машину, в которой он находился.

Позже холдинг ВГТРК опроверг эту информацию и уточнил, что журналист выжил, но получил ранение и находится в областной больнице в крайне тяжелом состоянии. На следующий день, 8 августа, Поддубного отправили на лечение в Москву.

Минобороны 6 августа заявило об атаке со стороны Украины на российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня в Суджанском районе Курской области.

Вечером следующего дня начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение украинских военных остановлено.

Герасимов заверил Путина, что операция ВСУ будет завершена «разгромом противника и выходом на госграницу».