Евгения Поддубного отвезли в Москву для лечения

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов передал слова журналиста: «Все будет хорошо. Прекрасные врачи». Минздрав сообщил, что его состояние «тяжелое, но стабильное». Поддубный пострадал в результате атаки дрона 7 августа

Евгений Поддубный (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Курские врачи стабилизировали состояние корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного и отправили его в Москву для продолжения лечения, сообщил врио курского губернатора Алексей Смирнов.

Смирнов также передал слова корреспондента: «Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете».

Минздрав сообщил, что девять пострадавших при обстрелах в Курской области, в том числе двое детей, будут эвакуированы в федеральные центры и больницы Москвы. Среди них — Поддубный. «Его состояние тяжелое, но стабильное. Его жизнь вне опасности», — уточнили в ведомстве. В больницах сейчас находятся 34 человека, включая пятерых детей.

Поддубный пострадал в результате атаки дрона 7 августа. Как сообщили в Минздраве, в больницу его доставили в тяжелом состоянии.

Утром 8 августа врач в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что у журналиста тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета.

6 августа Минобороны заявило об атаке на российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня в Суджанском районе Курской области на границе с Украиной. Вечером следующего дня начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских военных остановлено. По его словам, в атаке участвовали более 1 тыс. военнослужащих. Потери ВСУ генерал оценил в 315 человек, в том числе сто человек убитыми, а также в 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов заверил Путина, что операция ВСУ будет завершена «разгромом противника и выходом на госграницу». Тот назвал нападение на регион «масштабной провокацией».

Местные власти организовали вывоз жителей из приграничных районов, попавших под обстрел. Из зоны боевых действий вывезены 200 человек, а в течение суток из обстреливаемых населенных пунктов выехали несколько тысяч человек, рассказал врио губернатора Алексей Смирнов.