В ООН выразили беспокойство из-за ранения военкора Поддубного
В ООН обеспокоены из-за атаки, во время которой был ранен военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, и желают ему выздоровления. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
«Мы обеспокоены этой атакой и надеемся на его быстрое выздоровление», — сказал Фархан Хак.
7 августа Поддубный работал в Курской области, где несколько дней идут боевые действия. Вечером того же дня депутат Госдумы Михаил Делягин и военные корреспонденты сообщили, что военкор погиб после атаки дрона на машину, в которой он находился.
Однако позже холдинг ВГТРК опроверг эту информацию и уточнил, что журналист выжил, но получил ранение и находится в областной больнице.
В медучреждении оценили состояние Поддубного как крайне тяжелое. Военкор находится в реанимации, уточнили в Минздраве. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, журналист пришел в сознание.
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