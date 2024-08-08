В ООН выразили беспокойство из-за ранения военкора Поддубного

В ООН обеспокоены из-за атаки, во время которой был ранен военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, и желают ему выздоровления. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы обеспокоены этой атакой и надеемся на его быстрое выздоровление», — сказал Фархан Хак.

7 августа Поддубный работал в Курской области, где несколько дней идут боевые действия. Вечером того же дня депутат Госдумы Михаил Делягин и военные корреспонденты сообщили, что военкор погиб после атаки дрона на машину, в которой он находился.

Однако позже холдинг ВГТРК опроверг эту информацию и уточнил, что журналист выжил, но получил ранение и находится в областной больнице.

В медучреждении оценили состояние Поддубного как крайне тяжелое. Военкор находится в реанимации, уточнили в Минздраве. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, журналист пришел в сознание.