Следователи возбудили дело о покушении на убийство Поддубного
Следственный комитет завел уголовное дело в связи с ранением корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Оно возбуждено по статьям о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК).
«Несмотря на то что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Поддубный был ранен при атаке дрона 7 августа в Курской области. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета, рассказал врач. В местную больницу его доставили в тяжелом состоянии.
8 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что журналиста отправили на лечение в Москву. Минздрав уточнил, что он будет доставлен в столицу в числе девяти пострадавших при обстрелах после атаки на регион украинских военных. По данным ведомства, состояние Поддубного «тяжелое, но стабильное, его жизнь вне опасности».
Смирнов передал слова корреспондента: «Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете».
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