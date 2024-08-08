 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Следователи возбудили дело о покушении на убийство Поддубного

Сюжет
Военная операция на Украине
В СК заявили, что журналист «не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях», но ВСУ «определили его как законную цель для нанесения удара». Поддубный был ранен при атаке дрона, его доставили в Москву
Евгений Поддубный
Евгений Поддубный (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Следственный комитет завел уголовное дело в связи с ранением корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Оно возбуждено по статьям о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК).

«Несмотря на то что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Звукооператор сообщил, что съемочная группа Поддубного не пострадала
Политика
Евгений Поддубный

Поддубный был ранен при атаке дрона 7 августа в Курской области. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета, рассказал врач. В местную больницу его доставили в тяжелом состоянии.

8 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что журналиста отправили на лечение в Москву. Минздрав уточнил, что он будет доставлен в столицу в числе девяти пострадавших при обстрелах после атаки на регион украинских военных. По данным ведомства, состояние Поддубного «тяжелое, но стабильное, его жизнь вне опасности».

Смирнов передал слова корреспондента: «Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете».

Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева

Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области

Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air

Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы

В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью

Автомобили в России подорожают вдвое

Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Евгений Поддубный уголовное дело Следственный комитет ранение Курская область
Материалы по теме
Россия призвала ООН осудить атаку, при которой был ранен Поддубный
Политика
Военкор Коц рассказал о настроении Поддубного после ранения
Политика
В ООН выразили беспокойство из-за ранения военкора Поддубного
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 07 авг, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 07 авг, 17:34
HH.ru назвал профессии с самой низкой зарплатойЭкономика, 10:56
«РИА Новости» узнало, что экс-сотрудники МВД оставили семьи без денегПолитика, 10:53
Прокатиться на катере, устроить кофейный тур: что делать в Москве летомРБК и ГАЛС, 10:50
Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕСПолитика, 10:47
Reuters узнал, что Китай и Россия обсуждают возможность бартерных сделокПолитика, 10:47
Агрессия на работе: как выражать эмоции так, чтобы не навредить бизнесуPro, 10:46
Украинку на Олимпиаде заставили закрасить надпись из-за пропагандыСпорт, 10:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Газпром» продолжает транзит газа через Украину на ГИС «Суджа»Политика, 10:43
В Курской области объявили ракетную опасностьПолитика, 10:36
Чистая прибыль «Сбера» за полугодие превысила ₽810 млрдФинансы, 10:31
На одной прибыли развивать бизнес на маркетплейсе не получится. Как бытьPro, 10:25
L'Equipe сообщил о состоянии потерявшего сознание на Играх рекордсменаСпорт, 10:20
Маск назвал глупцом демократического кандидата в вице-президентыПолитика, 10:19
Следователи возбудили дело о покушении на убийство ПоддубногоОбщество, 10:15