Медведев рассказал, при каких условиях Россия закончит военные действия

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Петров / Global Look Press)

Российские военные остановятся на Украине тогда, когда посчитают приемлемым и выгодным, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на два дня боев между российской и украинской армиями на территории Курской области.

Он отметил, что в связи с боями в приграничных регионах Курской области военные действия на Украине должны приобрести «открыто экстерриториальный характер» и призвал идти «до Киева и дальше». Медведев добавил, что не должно быть никаких ограничений в смысле признаваемых границ украинского государства, «и об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов».

«Пусть это осознают все, включая английских ублюдков: мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным», — подчеркнул Медведев.

6 августа российское Минобороны сообщило об атаке на российские позиции рядом с населенными пунктами Николаево-Дарьино и Олешня Курской области на границе с Украиной. Вечером 7 августа начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских военных остановлено. В атаке участвовали свыше тысячи военнослужащих, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе сто убитыми.

Путин назвал нападение на Курскую область «масштабной провокацией». По его словам, Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».

Власти региона организовали вывоз жителей из приграничных районов, попавших под обстрел. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, из зоны боевых действий вывезены 200 человек, а в течение суток из обстреливаемых населенных пунктов выехали несколько тысяч человек.