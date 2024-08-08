Десантники отчитались об уничтожении пехотинцев ВСУ в районе Часова Яр
Бронегруппа Воздушно-десантных войск (ВДВ) России уничтожила группу пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Часов Яр, за контроль над которым в Донбассе продолжаются бои, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Как уточнили в оборонном ведомстве, бронегруппа гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения на БМД-2К-АУ получила «задачу на уничтожение группы пехоты» в Часовом Яре.
Десантники вели огонь на расстоянии до 1500 м от украинской армии осколочно-фугасными боеприпасами короткими очередями под корректировку операторов беспилотников, рассказали в Минобороны. После успешного боя российские военные заняли опорный пункт и передали его подразделениям закрепления.
Часов Яр расположен примерно в 10 км западнее города Артемовск (Бахмут), о взятии которого российское Минобороны отчиталось в мае 2023 года. Часов Яр находится на возвышенности. Этот город является «ключом» к Донбассу, поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска, Константиновки и Славянска — последних крупных городов под контролем ВСУ в регионе, написала ранее The New York Times. Бои за Часов Яр идут с начала 2024 года, в середине июня в ВСУ заявили о чрезвычайно тяжелой ситуации в городе.
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