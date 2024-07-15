Spiegel рассказал об участии немецкого снайпера в боях за Часов Яр
Доброволец из Германии принимает участие в боях под Часовым Яром на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Der Spiegel.
Журналисты издания взяли интервью у снайпера. 49-летнего мужчину зовут Отто, он живет в Баварии, ранее он работал предпринимателем. Снайперскую подготовку мужчина прошел в Вооруженных силах Германии. Житель Баварии до начала боевых действий неоднократно посещал Украину.
В начале июля Минобороны сообщило о занятии района Новый в Часовом Яре. Это территория, которая находится к востоку от канала Северский Донец — Донбасс. Бои за район продолжались последние несколько недель.
4 июля в ВСУ подтвердили отступление из этого района. Спикер группировки «Хортица» Назар Волошин заявил, что удерживать район было «нецелесообразно», а украинские позиции там были разрушены. Командование приняло решение отойти на более защищенные позиции, сказал Волошин.
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