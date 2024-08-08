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Политика ,  
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Захарова обвинила Запад в разрушении связей Южного Кавказа с Россией

Захарова: Запад продвигает на Южном Кавказе деструктивную повестку против России
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Власти западных стран продвигают на Южном Кавказе деструктивную повестку, чтобы разрушить исторические связи с Россией, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о том, что Соединенные Штаты хотят создать альтернативу странам Центральной Азии и снизить их зависимость от России и Китая, в частности, «создать условия» для Армении, чтобы она «дистанцировалась от России».

Захарова отметила, что «подобные «чистосердечные признания» высокопоставленных американских чиновников, отвечающих за внешнюю политику, привлекли наше внимание». Она добавила, что Запад стремится к фрагментированию пространства Южного Кавказа, чтобы разрушить исторические связи России с ее традиционными союзниками и соседями.

«На протяжении истории мы не раз подставляли плечо братскому армянскому народу, намерены делать это и впредь», — заключила представитель МИДа.

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Фото:Nathan Howard / Reuters

В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил о заморозке членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за позиции России по Нагорному Карабаху. В Кремле тогда заявили, что готовы к контактам с армянской стороной не только в рамках ОДКБ, но и на двустороннем уровне. Позже Пашинян объявил о выходе Армении из ОДКБ в связи с тем, что у страны «другого пути нет».

На этом фоне Ереван начал налаживать контакты с европейскими странами. Глава МИДа Армении Арарат Мирзоян сообщил, что власти обсуждают «новые возможности», в том числе вступление в Евросоюз.

Российское Министерство иностранных дел неоднократно заявляло о попытках Запада распространить свое влияние в Закавказье. После того как Евросоюз направил €10 млн на поддержку Вооруженных сил Армении, Захарова заявила, что ЕС стал помогать региону, как Украине. Она отметила, что Европейский фонд мира, который передал деньги, «не про мир», а про войну, «про провоцирование стран, это про кровопролитие».

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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