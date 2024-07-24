МИД назвал €10 млн Армении от ЕС попыткой установить влияние на Кавказе

Виды Еревана (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Евросоюз, который выделил Армении военную помощь в размере €10 млн, хочет распространить свое влияние в Закавказье, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«За планами Евросоюза направить €10 млн на поддержку Вооруженных сил Армении, безусловно, стоят геополитические расчеты ЕС распространить свое деструктивное влияние на этот регион, то есть Закавказье», — сказала Захарова.

Она сравнила этот шаг с западной помощью Украине. «Так называемый Европейский фонд мира — это не про мир, это не про стабильность, это не про безопасность. Это про войну, это про провоцирование стран, это про кровопролитие», — отметила представитель российского МИДа.

Европейский фонд мира (European Peace Facility) был создан в 2021 году для предотвращения военных конфликтов в других странах. До начала военной операции на Украине средства фонда не использовались для закупок оружия — их предоставляли странам-партнерам и направляли на поддержку миротворческих миссий. В 2023 внутри фонда решили создать отдельный механизм для военной поддержки Украины.

Этот же фонд 22 июля впервые направил Армении помощь в размере €10 млн. В ЕС объяснили, что целью этой меры помощи является «укрепление материально-технического потенциала Вооруженных сил Армении и содействие улучшению защиты гражданского населения в кризисных и чрезвычайных ситуациях». Там уточнили, что принятая мера помощи позволит создать «полноценный палаточный лагерь, пригодный для развертывания, для подразделения размером с батальон».