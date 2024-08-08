Звукооператор сообщил, что съемочная группа Поддубного не пострадала
Съемочная группа ВГТРК, которая сопровождала военного корреспондента Евгения Поддубного, не пострадала после атаки в Курской области. Об этом сообщил «РИА Новости» звукооператор группы Станислав Еловский.
«Все ок», — сказал Еловский в ответ на вопрос о состоянии съемочной группы.
Сам Поддубный 7 августа получил ранение при атаке дрона на машину, в которой он находился. Изначально в соцсетях появились сообщения о гибели журналиста, однако ВГТРК опроверг эту информацию, уточнив, что военкор выжил.
Поддубного доставили в курскую областную больницу. Сейчас он находится в реанимации, врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. Позже врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что журналист пришел в сознание.
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