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Военная операция на Украине ,  
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Звукооператор сообщил, что съемочная группа Поддубного не пострадала

Сюжет
Военная операция на Украине

Съемочная группа ВГТРК, которая сопровождала военного корреспондента Евгения Поддубного, не пострадала после атаки в Курской области. Об этом сообщил «РИА Новости» звукооператор группы Станислав Еловский.

«Все ок», — сказал Еловский в ответ на вопрос о состоянии съемочной группы.

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Сам Поддубный 7 августа получил ранение при атаке дрона на машину, в которой он находился. Изначально в соцсетях появились сообщения о гибели журналиста, однако ВГТРК опроверг эту информацию, уточнив, что военкор выжил.

Поддубного доставили в курскую областную больницу. Сейчас он находится в реанимации, врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. Позже врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что журналист пришел в сознание.

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