Курский губернатор сообщил, что Поддубный пришел в сознание

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который был ранен при атаке в Курской области, пришел в сознание в больнице. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Евгений Поддубный жив! Пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска», — написал Смирнов в телеграм-канале.

Как рассказали ВГТРК в Минздраве, когда журналиста привезли в больницу, его состояние было тяжелым. Сначала его направили в противошоковое отделение, где провели интенсивную терапию, затем выполнили необходимые обследования. Сейчас Поддубный находится в реанимации, уточнили в ведомстве.

7 августа Поддубный работал в Курской области, где второй день идут боевые действия. Вечером того же дня депутат Госдумы Михаил Делягин и военные корреспонденты сообщили, что военкор погиб после атаки дрона на машину, в которой он находился.

Позже холдинг ВГТРК опроверг эту информацию и уточнил, что Пжурналист выжил, но получил ранение и находится в областной больнице. В медучреждении оценили состояние Поддубного как крайне тяжелое.