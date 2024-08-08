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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор сообщил, что Поддубный пришел в сознание

Курский губернатор: военкор Поддубный пришел в сознание
Сюжет
Военная операция на Украине

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который был ранен при атаке в Курской области, пришел в сознание в больнице. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Евгений Поддубный жив! Пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска», — написал Смирнов в телеграм-канале.

Как рассказали ВГТРК в Минздраве, когда журналиста привезли в больницу, его состояние было тяжелым. Сначала его направили в противошоковое отделение, где провели интенсивную терапию, затем выполнили необходимые обследования. Сейчас Поддубный находится в реанимации, уточнили в ведомстве.

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Евгений Поддубный

7 августа Поддубный работал в Курской области, где второй день идут боевые действия. Вечером того же дня депутат Госдумы Михаил Делягин и военные корреспонденты сообщили, что военкор погиб после атаки дрона на машину, в которой он находился.

Позже холдинг ВГТРК опроверг эту информацию и уточнил, что Пжурналист выжил, но получил ранение и находится в областной больнице. В медучреждении оценили состояние Поддубного как крайне тяжелое.

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