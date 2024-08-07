ВГТРК сообщила о ранении Поддубного
ВГТРК подтверждает, что военкор Евгений Поддубный ранен. О ранении сообщил телеканал «Вести», входящий в холдинг.
«Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», — сообщает компания.
Военный корреспондент Юрий Котенок ранее сообщал, что Поддубный находится в тяжелом состоянии. Экс-депутат Верховной Рады Украины, экс-спикер парламента Новоросии Олег Царев написал со ссылкой на приемную губернатора Курской области, что военкор получил ожоги и травму головы. Об этом же сообщил телеграм-канал Mash.
Вечером 7 августа несколько военкоров, а также депутат Госдумы Михаил Делягин сообщили о гибели Поддубного.
По информации Mash, военкор был ранен, когда ехал делать репортаж о ситуации в приграничных районах Курской области.
Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. На следующий день глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановлено. По его словам, утром 6 августа область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них было убито, еще 200 — ранены.
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