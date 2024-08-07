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Военная операция на Украине ,  
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ВГТРК сообщила о ранении Поддубного

ВГТРК: военкор Поддубный получил ранение в результате атаки дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
В ВГТРК опровергли гибель военного корреспондента, сообщив, что тот получил ранение в результате атаки дрона. Поддубный находится в больнице
Евгений Поддубный
Евгений Поддубный (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

ВГТРК подтверждает, что военкор Евгений Поддубный ранен. О ранении сообщил телеканал «Вести», входящий в холдинг.

«Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», — сообщает компания.

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее сообщал, что Поддубный находится в тяжелом состоянии. Экс-депутат Верховной Рады Украины, экс-спикер парламента Новоросии Олег Царев написал со ссылкой на приемную губернатора Курской области, что военкор получил ожоги и травму головы. Об этом же сообщил телеграм-канал Mash.

Вечером 7 августа несколько военкоров, а также депутат Госдумы Михаил Делягин сообщили о гибели Поддубного.

По информации Mash, военкор был ранен, когда ехал делать репортаж о ситуации в приграничных районах Курской области.

Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. На следующий день глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановлено. По его словам, утром 6 августа область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них было убито, еще 200 — ранены.

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