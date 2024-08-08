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В СК пообещали установить причастных к ранению Поддубного

СК пообещал установить причастных к покушению на военкора Евгения Поддубного
СК примет меры для установления лиц, причастных к ранению Поддубного, и привлечения их к уголовной ответственности, заверили в ведомстве. Военкор выжил и пришел в сознание, СК наградит его ведомственной медалью

Следственный комитет установит всех лиц, причастных к ранению военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Следователи Следственного комитета Российской Федерации примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста», — сказано в сообщении.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить Поддубного ведомственной медалью, добавили в СК.

Поддубный был ранен в Курской области вечером 7 августа. Изначально несколько военкоров и депутат Госдумы Михаил Делягин сообщили о его гибели, однако затем власти и ВГТРК опровергли это.

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По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, Поддубный уже пришел в сознание. Как рассказали ВГТРК в Минздраве, когда журналиста привезли в больницу, его состояние было тяжелым. Сначала его направили в противошоковое отделение, где ему провели интенсивную терапию. Затем врачи выполнили необходимые обследования. Сейчас Поддубный находится в реанимации, уточнили в ведомстве.

Экс-депутат Верховной Рады Украины и бывший спикер парламента Новоросии Олег Царев написал со ссылкой на приемную губернатора Курской области, что военкор получил ожоги и травму головы. Об этом же сообщил телеграм-канал Mash. По данным последнего, военкор получил ранение, когда ехал делать репортаж о ситуации в приграничных районах Курской области.

Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. На следующий день глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановлено. По его словам, утром 6 августа область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них было убито, еще 200 — ранены.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
корреспондент Следственный комитет покушение Курская область Военная операция на Украине
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