Силуанов рассказал Путину, на чем он ездил в отпуск в Крым
Президент России Владимир Путин спросил у министра финансов Антона Силуанова о поездке в отпуск в Крым, глава государства задал свой вопрос в ходе совещания с кабмином.
«Антон Германович, вы в отпуск опять ездили на мотоцикле?» — спросил Путин.
Министр ответил, что ездил «на двухколесном транспорте», и отметил, что «каждый год старается на себе прочувствовать изменения в туристической отрасли».
По словам Силуанова, он лично убедился в улучшении качества дорог. Министр рассказал о сокращении количества узких проездов и пробок от Краснодара до крымского моста. Он также похвалил дорожную инфраструктуру в Крыму, по его словам, в Тавриде появились новые заправки, развязки от Симферополя до Севастополя.
Силуанов добавил, что прибыль в туристической отрасли растет, и в 2024 году турпоток значительно больше, чем в прошлом году.
7 августа президент принял участие в совещании с членами правительства. На нем президент заявил, что отпуск министров никак не должен повлиять на работу правительства, ведомство ни на секунду не должно прерывать свою деятельность.
Президент также заверил, что будет в постоянном контакте с членами правительства.
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