Путин рассказал об условии для ухода в отпуск членов правительства России

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Отпуск министров никак не должен повлиять на работу правительства, ведомство ни на секунду не должно прерывать свою деятельность, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства России.

«Это нормально, люди отдыхают, пошли в отпуск <...> правительство — так же, как и ваши коллеги на местах — это исполнительные органы власти. <...> Мы ни на одну секунду не должны прерывать работу соответствующих органов в целом», — цитирует его ТАСС.

Президент также заверил, что будет в постоянном контакте с членами правительства.

В июне 2024 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, будет ли у Путина отпуск этим летом.