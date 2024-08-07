Путин рассказал об условии для ухода в отпуск членов правительства России
Отпуск министров никак не должен повлиять на работу правительства, ведомство ни на секунду не должно прерывать свою деятельность, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства России.
«Это нормально, люди отдыхают, пошли в отпуск <...> правительство — так же, как и ваши коллеги на местах — это исполнительные органы власти. <...> Мы ни на одну секунду не должны прерывать работу соответствующих органов в целом», — цитирует его ТАСС.
Президент также заверил, что будет в постоянном контакте с членами правительства.
В июне 2024 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, будет ли у Путина отпуск этим летом.
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