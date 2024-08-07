Доклад начальника Главного штаба Путину о боях в Курской области. Видео
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов выступил с докладом, в котором доложил президенту России Владимиру Путину о боях с украинскими военными в Курской области.
По словам Герасимова, в атаке участвовали порядка 1 тыс. украинских военных. Они потеряли 315 человек, среди которых порядка 100 — убитыми. Потери в технике составили 54 броневых машин, в том числе — 7 танков.
На совещании присутствовали глава ФСБ Александр Бортников, глава Минобороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
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