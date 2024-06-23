В Кремле ответили на вопрос о летнем отпуске Путина

Песков: пока неизвестно, будет ли у президента Путина отпуск этим летом

Будет ли у президента России Владимира Путина отпуск этим летом, пока неизвестно, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В прошлом 2023 году Путин не планировал полноценного летнего отпуска, говорил Песков. Он отметил, что «нужно будет передохнуть чуть-чуть совсем», а потом добавил, что все лето расписано рабочими мероприятиями.

В 2021 и 2022 годах президент тоже не уходил в отпуск летом. Однако в 2021 году он вместе с Сергеем Шойгу, который тогда занимал пост министра обороны, а сейчас секретаря Совета безопасности, отдыхал в Сибири дважды — в марте и сентябре. Весной они катались на вездеходах, а осенью рыбачили.