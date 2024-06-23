 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

В Кремле ответили на вопрос о летнем отпуске Путина

Песков: пока неизвестно, будет ли у президента Путина отпуск этим летом

Будет ли у президента России Владимира Путина отпуск этим летом, пока неизвестно, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ростуризм представил маршрут по местам отдыха Путина
Общество
Владимир Путин

В прошлом 2023 году Путин не планировал полноценного летнего отпуска, говорил Песков. Он отметил, что «нужно будет передохнуть чуть-чуть совсем», а потом добавил, что все лето расписано рабочими мероприятиями.

В 2021 и 2022 годах президент тоже не уходил в отпуск летом. Однако в 2021 году он вместе с Сергеем Шойгу, который тогда занимал пост министра обороны, а сейчас секретаря Совета безопасности, отдыхал в Сибири дважды — в марте и сентябре. Весной они катались на вездеходах, а осенью рыбачили.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков отпуск
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Путин прибыл во Вьетнам
Политика
Путин и Ким Чен Ын покормили белых рысаков в резиденции лидера КНДР
Политика
Как Путин приехал в Узбекистан. Видео
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Вице-канцлер Германии призвал прекратить торговлю Китая и России Экономика, 10:02
МИД Вьетнама после визита Путина назвал США стратегическим партнером Политика, 09:52
Увязнут ли Китай и ЕС в изнуряющей торговой войне Pro, 09:38
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятия РБК и Millennium, 09:34
В Кремле ответили на вопрос о летнем отпуске Путина Политика, 09:30
«Бауманка победила ВДВ». Бой российских бойцов UFC завершился скандалом Спорт, 09:21
В законопроекте о Байкале появилась передача участков в собственность Политика, 09:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
У побережья Венесуэлы произошло землетрясение Общество, 08:54
Трамп выбрал вице-президента, но не назвал его имя Политика, 08:53
Волков обвинил менеджмент Павловича в поражении их клиента в бою Спорт, 08:44
Картаполов предположил, что может измениться в ядерной доктрине Политика, 08:38
Минобороны сообщило об уничтожении 33 дронов над регионами России Политика, 08:23
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 08:12
NYT написала о «разозлившем США» визите Путина в Азию Политика, 07:54