В Кремле ответили на вопрос о летнем отпуске Путина
Будет ли у президента России Владимира Путина отпуск этим летом, пока неизвестно, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В прошлом 2023 году Путин не планировал полноценного летнего отпуска, говорил Песков. Он отметил, что «нужно будет передохнуть чуть-чуть совсем», а потом добавил, что все лето расписано рабочими мероприятиями.
В 2021 и 2022 годах президент тоже не уходил в отпуск летом. Однако в 2021 году он вместе с Сергеем Шойгу, который тогда занимал пост министра обороны, а сейчас секретаря Совета безопасности, отдыхал в Сибири дважды — в марте и сентябре. Весной они катались на вездеходах, а осенью рыбачили.
Упал — поднялся.
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