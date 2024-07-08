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Военная операция на Украине ,  
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Путин пообещал наладить систему отпусков для участников спецоперации

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Государство будет работать над тем, чтобы наладить систему отпусков для участников спецоперации на Украине, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами конкурса «Это у нас семейное».

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

«Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО», — сказал Путин. По его словам, в этой сфере не все организовано «должным образом». Президент подчеркнул, что он об этом знает, и пообещал, что государство будет работать над проблемой.

В марте 2023 года Путин поручил обеспечить участникам спецоперации отпуск продолжительностью не менее 14 дней раз в полгода. Ответственными за выполнение поручения назначили российские силовые ведомства — Минобороны, Росгвардию, МЧС, ФСБ, ФСО и МВД.

В сентябре того же года Минобороны отчиталось о порядке предоставления отпусков мобилизованным. В ведомстве рассказали, что ротация мобилизованных проходит «с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО», однако подробную информацию не привели, так как доступ к таким данным ограничен.

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Владимир Путин спецоперации отпуск Система военнослужащие
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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