Путин призвал Госдуму и Совфед не расслабляться и работать напряженно
Россия решает новые задачи достойно, но расслабляться нельзя, работать следует «напряженно», заявил президент Владимир Путин на встрече со спикерами Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Стенограмма их разговора опубликована на сайте Кремля.
«Сделано было за весеннюю сессию немало, но нам нужно постоянно держать руку на пульсе, жизнь постоянно ставит перед нами новые задачи», — сказал президент.
При этом Путин подчеркнул важность отдыха и отметил, что короткие каникулы являются «частью прав» депутатов и сенаторов.
Совет Федерации завершил весеннюю сессию 2 августа, Госдума — 31 июля. В ходе встречи с президентом спикеры обеих палат парламента рассказали, что за этот период был принят 331 закон.
Володин, выступая ранее на последнем заседании весенней сессии в ГД, отметил, что нижняя палата «впервые за всю историю современной России формировала правительство». В частности, в мае Госдумой были утверждены кандидатуры на должности федеральных министров и вице-премьеров, а Совфедом — руководителей силового блока (Минобороны, МВД, МЧС и Минюст) и МИДа.
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