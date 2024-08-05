Путин призвал Госдуму и Совфед не расслабляться и работать напряженно

Владимир Путин во время встречи с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным (справа налево) (Фото: kremlin.ru)

Россия решает новые задачи достойно, но расслабляться нельзя, работать следует «напряженно», заявил президент Владимир Путин на встрече со спикерами Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Стенограмма их разговора опубликована на сайте Кремля.

«Сделано было за весеннюю сессию немало, но нам нужно постоянно держать руку на пульсе, жизнь постоянно ставит перед нами новые задачи», — сказал президент.

При этом Путин подчеркнул важность отдыха и отметил, что короткие каникулы являются «частью прав» депутатов и сенаторов.

Совет Федерации завершил весеннюю сессию 2 августа, Госдума — 31 июля. В ходе встречи с президентом спикеры обеих палат парламента рассказали, что за этот период был принят 331 закон.

Володин, выступая ранее на последнем заседании весенней сессии в ГД, отметил, что нижняя палата «впервые за всю историю современной России формировала правительство». В частности, в мае Госдумой были утверждены кандидатуры на должности федеральных министров и вице-премьеров, а Совфедом — руководителей силового блока (Минобороны, МВД, МЧС и Минюст) и МИДа.