Врио губернатора Смирнов: еще две ракеты сбили над Курской областью

Силы ПВО сбили над Курской областью еще две украинские ракеты

ПВО сработала на фоне действующей ракетной опасности. Вечером врио губернатора также писал об уничтожении двух ракет

В Курской области ПВО сбила еще две украинские ракеты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Противовоздушная оборона сработала на фоне действующей ракетной опасности. Смирнов рекомендовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто находится на улице, он посоветовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Вечером врио главы региона также писал об уничтожении двух ракет.

С утра 6 августа на границе Курской области с Украиной идут бои. Несколько населенных пунктов подверглось обстрелам. Минобороны заявило об атаке диверсантов. Смирнов назвал ситуацию напряженной.

По данным ведомства, диверсанты атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Речь шла о порядка 300 диверсантах из 22-й механизированной бригады ВСУ, 11 танках и более 20 боевых бронемашинах. Российские военные уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ, отчиталось министерство. Позднее там заявили, что «противнику наносится огневое поражение».