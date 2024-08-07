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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили над Курской областью еще две украинские ракеты

Врио губернатора Смирнов: еще две ракеты сбили над Курской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
ПВО сработала на фоне действующей ракетной опасности. Вечером врио губернатора также писал об уничтожении двух ракет

В Курской области ПВО сбила еще две украинские ракеты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Противовоздушная оборона сработала на фоне действующей ракетной опасности. Смирнов рекомендовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто находится на улице, он посоветовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Вечером врио главы региона также писал об уничтожении двух ракет.

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Политика

С утра 6 августа на границе Курской области с Украиной идут бои. Несколько населенных пунктов подверглось обстрелам. Минобороны заявило об атаке диверсантов. Смирнов назвал ситуацию напряженной.

По данным ведомства, диверсанты атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Речь шла о порядка 300 диверсантах из 22-й механизированной бригады ВСУ, 11 танках и более 20 боевых бронемашинах. Российские военные уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ, отчиталось министерство. Позднее там заявили, что «противнику наносится огневое поражение».

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Елена Чернышова, Мир Ландау
Курская область ракетный удар Алексей Смирнов
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