Силы ПВО сбили над Курской областью еще две украинские ракеты
В Курской области ПВО сбила еще две украинские ракеты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
Противовоздушная оборона сработала на фоне действующей ракетной опасности. Смирнов рекомендовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто находится на улице, он посоветовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Вечером врио главы региона также писал об уничтожении двух ракет.
С утра 6 августа на границе Курской области с Украиной идут бои. Несколько населенных пунктов подверглось обстрелам. Минобороны заявило об атаке диверсантов. Смирнов назвал ситуацию напряженной.
По данным ведомства, диверсанты атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Речь шла о порядка 300 диверсантах из 22-й механизированной бригады ВСУ, 11 танках и более 20 боевых бронемашинах. Российские военные уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ, отчиталось министерство. Позднее там заявили, что «противнику наносится огневое поражение».
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