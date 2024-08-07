Украина из-за нехватки оружия и людей постепенно теряет позиции после отступления из Авдеевки, пишет издание The Economist. Сейчас украинская армия отступает на 1 км в день, отмечает издание.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что наиболее тяжелая ситуация для украинских военных складывается на двух направлениях — на покровском и торецком.

«Они атакуют наши слабые места по всей линии фронта», — сказал изданию офицер 59-й бригады Сергей Цехоцкий.

В июле главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поручил провести проверку 59-й мотопехотной бригады после жалоб на ее командира Богдана Шевчука. «Речь не идет о потере позиций или территорий, проблема гораздо больше и страшнее — некомпетентность командира бригады, его необдуманные преступные приказы, которые привели к вообще ненужным потерям в личном составе бригады», — рассказывал, в частности, лейтенант ВСУ с позывным Алекс, его слова приводил ТСН. Парамедик Екатерина Полищук обвиняла Шевчука в том, что тот «отдавал преступные приказы, пренебрегал жизнью бойцов, из-за чего часть из них погибла, а также устраняла всех несогласных командиров». Она обратилась к президенту с просьбой провести служебное расследование в отношении комбрига.

Интенсивные бои за Авдеевку шли с октября 2023 года. Украинские войска отступили из города 17 февраля. Занимавший тогда пост министра обороны России Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки 20 февраля. Киев причиной называл нехватку оружия и боеприпасов. Если бы ВСУ не отступили, то войскам угрожало бы окружение, подчеркивал Зеленский.