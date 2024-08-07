РПЦ разрешила вывозить «Троицу» из Троице-Сергиевой лавры

Икону «Троица» Андрея Рублева могут временно вывозить из Троице-Сергиевой лавры в другие места по согласованию с Третьяковской галереей, сообщила ТАСС руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения.

По ее словам, несмотря на то, что территория Троице-Сергиевой лавры является постоянным местом размещения иконы, «действующий договор безвозмездного пользования допускает возможность ее экспонирования в другом месте по согласованию между лаврой и Государственной Третьяковской галереей». Возможный вывоз иконы должно разрешить Министерство культуры.

Игумения отметила, что перемещение иконы при необходимости ее консервации или реставрации также предусмотрено договором. «Что касается оценки состояния иконы, то, по условиям договора, его мониторинг будет осуществляться специалистами Государственной Третьяковской галереи на территории лавры», — добавила она.

«Троица» была создана в XV веке Андреем Рублевым. До революции 1917 года она находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, но потом, пройдя через советские реставрационные мастерские и недолгую экспозицию в музее в Сергиевом Посаде, в 1929 году ее передали Третьяковской галерее.

Русская православная церковь получила икону «Троица» в безвозмездное пользование в июле 2023 года. Договор подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Ольга Любимова. Патриарх назвал передачу икону церкви «историческим событием» и отметила, что прошло время, когда святыни изымались из церкви — теперь они возвращаются обратно.

Искусствоведы и ученые неоднократно выступали против хранения иконы вне Третьяковской галереи, так как она требует специальных условий. Эксперты по древнерусскому искусству называли икону «тяжелым больным». В частности, против переноса «Троицы» выступала бывшая глава музея Зельфира Трегулова, с которой расторгло контракт в феврале 2023 года Минкультуры.

Икона с января 2024 года находилась в храме Христа Спасителя в Москве. 22 июня ее вывезли оттуда и отправили в лавру.