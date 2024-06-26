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Любимова рассказала об условиях хранения «Троицы» в Сергиевой лавре

Владимир Путин, Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед иконой &laquo;Святая Троица&raquo;
Владимир Путин, Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед иконой «Святая Троица» (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters)

Икона «Троица» Андрея Рублева в Свято-Троицкой Сергиевой лавре будет храниться в специальной капсуле, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в телеграм-канале.

Любимова приехала в монастырь в составе делегации вместе с президентом России Владимиром Путиным.

«Специальная бронированная капсула обеспечивает ее безопасность, а также поддержание требуемого климата для хранения нашей святыни», — написала Любимова.

В Троицком соборе, где расположена икона, установили новую противопожарную систему, а также видеонаблюдение и охранную сигнализацию.

В Сергиевом Посаде прошло шествие с «Троицей» к Троице-Сергиевой лавре
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С 1929 года икона «Троица» находилась в Третьяковской галерее. В мае 2023 года президент Владимир Путин решил передать икону РПЦ. Третьяковская галерея и Троице-Сергиева лавра заключили договор о передаче иконы монастырю на 49 лет с возможностью продления.

Искусствоведы и ученые неоднократно выступали против хранения иконы вне Третьяковской галереи, так как она требует специальных условий. Эксперты по древнерусскому искусству называли икону «тяжелым больным». В частности, против переноса «Троицы» выступала бывшая глава музея Зельфира Трегулова, с которой расторгло контракт в феврале 2023 года Минкультуры.

Икона с января 2024 года находилась в храме Христа Спасителя в Москве. 22 июня ее вывезли оттуда и отправили в лавру. Вечером того же дня в Сергиевом Посаде прошло торжественное шествие с «Троицей», в нем принял участие патриарх Кирилл.

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Теги
икона Троице-Сергиева лавра РПЦ Ольга Любимова
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