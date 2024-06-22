Икону «Троица» увезли из храма Христа Спасителя в лавру

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Икону «Троица», написанную Андреем Рублевым в XV веке, вывезли из храма Христа Спасителя, чтобы вернуть в Троице-Сергиеву лавру, сообщает ТАСС.

Икона прибудет в лавру в преддверии Дня Святой Троицы, который в этом году отмечается 23 июня.

Икону доставят в автофургоне компании «Арт-курьер», которые сопровождает дорожно-патрульная служба.

«Троица» находилась в храме Христа Спасителя с 5 января, куда ее привезли перед Рождеством.

С 1929 года икона находилась в Третьяковской галерее. Однако в мае 2023 года президент Владимир Путин решил передать икону РПЦ. Третьяковская галерея и Троице-Сергиева лавра заключили договор о передаче иконы монастырю на 49 лет с возможностью продления. В соответствии с ним икона переходит в безвозмездное пользование лавре, но остается в оперативном управлении Третьяковки.

Сотрудники Третьяковки и искусствоведы выступали против передачи иконы. Эксперты называли ее «тяжело больным памятником, который находится в реанимации».