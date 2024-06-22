 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Икону «Троица» увезли из храма Христа Спасителя в лавру

Икону «Троица» увезли из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Икону «Троица», написанную Андреем Рублевым в XV веке, вывезли из храма Христа Спасителя, чтобы вернуть в Троице-Сергиеву лавру, сообщает ТАСС.

Икона прибудет в лавру в преддверии Дня Святой Троицы, который в этом году отмечается 23 июня.

Икону доставят в автофургоне компании «Арт-курьер», которые сопровождает дорожно-патрульная служба.

«Троица» находилась в храме Христа Спасителя с 5 января, куда ее привезли перед Рождеством.

Появились фото подготовки «Троицы» к размещению в храме Христа Спасителя
Общество

С 1929 года икона находилась в Третьяковской галерее. Однако в мае 2023 года президент Владимир Путин решил передать икону РПЦ. Третьяковская галерея и Троице-Сергиева лавра заключили договор о передаче иконы монастырю на 49 лет с возможностью продления. В соответствии с ним икона переходит в безвозмездное пользование лавре, но остается в оперативном управлении Третьяковки.

Сотрудники Третьяковки и искусствоведы выступали против передачи иконы. Эксперты называли ее «тяжело больным памятником, который находится в реанимации».

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Троица храм Христа Спасителя икона Троице-Сергиева лавра

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В РПЦ рассказали, как долго «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя
Общество
Патриарх сообщил, что «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя год
Общество
Эксперты Третьяковки отказались отдавать РПЦ «Троицу» на Троицу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Тела двух утонувших подростков достали из реки в Оренбуржье Общество, 12:35
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей Политика, 12:29
Икону «Троица» увезли из храма Христа Спасителя в лавру Общество, 12:23
Самарский министр рассказал, что в СИЗО его научили «входить в хату» Политика, 12:16
Ликсутов сообщил о новых остановках трамвая на Авиамоторной улице Город, 12:15
В Одессе мужчина погиб от взрыва гранаты в парке Политика, 11:59
Как компании «подружиться» с кадрами РБК и Millennium, 11:55
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Минобороны Литвы предложило ужесточить запрет на поездки в Россию Политика, 11:47
В Белгороде прогремели взрывы Политика, 11:43
ЗАЭС сообщила о нарушении работы инфраструктурных объектов после обстрела Политика, 11:42
Нетаньяху предупредил геев в Газе о «выстреле в затылок» Политика, 11:41
Дроны ВСУ атаковали Брянскую область Политика, 11:35
В Белгородской области в результате обстрела пострадал мужчина Политика, 11:24
Суперкомпьютер оценил шансы Грузии на победу во втором матче Евро Спорт, 11:15