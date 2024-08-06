В Wildberries объяснили обновленный логотип на сайте

Объединение и развод в Wildberries

Фото: РБК

Изменение шрифтового написания логотипа на сайте Wildberries связано с тем, что компания «стремится к единообразию визуальной коммуникации». Об этом сообщила РБК пресс-служба компании.

Ранее на главной странице сайта маркетплейса Wildberries в десктопной версии появился новый логотип — регистр букв изменился с верхнего на нижний.

«Wildberries постоянно тестирует новые функции и актуализирует внешний вид наших сервисов. Мы движемся к единообразию визуальной коммуникации, поэтому изменили шрифтовое написание на сайте», — объяснила пресс-служба компании.

В июне Wildberries объявил о заключении сделки с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ, компании решили объединиться «с целью создания цифровой торговой платформы».

В середине июля ООО «Вайлдберриз» переоформило на объединенную компанию ООО «РВБ» около двух десятков своих дочерних юрлиц. Позднее были созданы единые правовое управление и департамент медиа. Домен wildberries.ru также перешел компании РВБ.

Учредителями РВБ в ЕГРЮЛ значатся ООО «Стинн» (доля — 35%) и ООО «Вайлдберриз» (65%), а генеральным директором — глава Russ Роберт Мирзоян.

В начале августа компания РВБ завершила процесс объединения, приняла на себя обязательства перед партнерами и клиентами Wildberries и стала основным юридическим лицом.