В Wildberries объяснили обновленный логотип на сайте
Изменение шрифтового написания логотипа на сайте Wildberries связано с тем, что компания «стремится к единообразию визуальной коммуникации». Об этом сообщила РБК пресс-служба компании.
Ранее на главной странице сайта маркетплейса Wildberries в десктопной версии появился новый логотип — регистр букв изменился с верхнего на нижний.
«Wildberries постоянно тестирует новые функции и актуализирует внешний вид наших сервисов. Мы движемся к единообразию визуальной коммуникации, поэтому изменили шрифтовое написание на сайте», — объяснила пресс-служба компании.
В июне Wildberries объявил о заключении сделки с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ, компании решили объединиться «с целью создания цифровой торговой платформы».
В середине июля ООО «Вайлдберриз» переоформило на объединенную компанию ООО «РВБ» около двух десятков своих дочерних юрлиц. Позднее были созданы единые правовое управление и департамент медиа. Домен wildberries.ru также перешел компании РВБ.
Учредителями РВБ в ЕГРЮЛ значатся ООО «Стинн» (доля — 35%) и ООО «Вайлдберриз» (65%), а генеральным директором — глава Russ Роберт Мирзоян.
В начале августа компания РВБ завершила процесс объединения, приняла на себя обязательства перед партнерами и клиентами Wildberries и стала основным юридическим лицом.
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