Wildberries передала обязательства основного юрлица компании РВБ

Фото: Андрей Любимов / РБК

Компания РВБ приняла на себя все обязательства перед партнерами и клиентами Wildberries и стала основным юридическим лицом. В российских версиях оферт ООО «Вайлдберриз» сменилось на ООО «РВБ», следует из оферты для продавцов, которая была опубликована на сайте маркетплейса.

«ООО «Вайлдберриз» <...> передало все права и обязанности по ранее заключенному Вами договору о реализации товаров на сайте Wildberries в пользу нового оператора сайта ООО «РВБ» <...> в полном объеме, существующем на момент передачи», — говорится в документе.

Изменения вступили в силу в офертах 5 августа.

Онлайн-ретейлер предупредил клиентов и партнеров о смене юрлица. В компании добавили, что в ежедневной работе цифровой платформы ничего не изменилось, «все услуги по доставке, хранению и выдаче заказов выполняются в штатном режиме».

По данным СПАРК, ООО «РВБ» было зарегистрировано 4 июля в Москве. Его учредителями значатся ООО «СТИНН» и ООО «Вайлдберриз», а генеральным директором — глава крупнейшего в России оператора наружной рекламы Russ Роберт Мирзоян.

23 июля Wildberries зафиксировала в оферте передачу обязательств компании РВБ. В документе было указано, что права и обязательства ООО «Вайлдберриз» перед продавцами могут быть переданы ООО «РВБ» после уведомления.

Russ и Wildberries в июне объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». По словам источников РБК, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук должна была занять пост гендиректора будущей объединенной группы компаний, а Мирзоян — должность главного исполнительного директора.

В середине июля ООО «Вайлдберриз» переоформило на объединенную компанию около двух десятков своих дочерних юрлиц. В дальнейшем Russ и Wildberries создали единое правовое управление и департамент медиа.