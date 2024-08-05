Муж Бакальчук фразой «с Татьяной поступят так же» оценил свое отстранение
Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, ранее заявивший об отстранении от управления маркетплейсом на фоне объединения с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ, выразил мнение, что с его женой «поступят так же». Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Он написал, что 5 августа ООО «Вайлдберриз» завершила передачу своих обязательств совместному с Russ предприятию ООО «РВБ».
«Татьяна не прислушалась к моим предупреждениям и рекомендациям многочисленных друзей и знакомых нашей семьи. Мы пытались донести до нее, что этот шаг является огромной ошибкой. Теперь наш семейный бизнес оказался в руках недобросовестных партнеров», — посетовал Бакальчук.
Он вновь подчеркнул, что был отстранен от управления маркетплейсом.
«Рано или поздно с Татьяной поступят так же. Я надеялся, что моя открытая позиция заставит братьев [Левана и Роберта] Мирзоянов задуматься о последствиях своей сделки», — отметил Бакальчук.
Он добавил, что намерен вести диалог с Мирзоянами в рамках арбитражных судов. «Мои адвокаты уже отправили досудебные претензии с требованием аннулировать передачу домена «Вайлдберрис» новой компании «РВБ». Уверен, что у нас есть все шансы на успешный исход дела, если оно дойдет до суда», — написал Владислав Бакальчук.
Он также отметил, что будет «защищать наш семейный бизнес, что бы ни происходило между ним и женой. «Я уверен, что придет день, когда мы сможем поговорить спокойно и обсудить наше будущее. Но это не значит, что я отступлю и перестану бороться за интересы моей семьи в деле, которое мы развивали вместе 20 лет», — заключил предприниматель.
РБК направил запрос в Russ.
5 августа на сайте Wildberries появилась обновленная оферта для продавцов, из которой следует, что все обязательства ООО «Вайлдберриз» на себя приняла единая ООО «РВБ». Компания была зарегистрирована в начале июля в Москве. Его учредителями в ЕГРЮЛ значатся ООО «СТИНН» (доля — 35%) и ООО «Вайлдберриз» (65%), а генеральным директором — глава Russ Роберт Мирзоян.
В ООО «Вайлдберриз», которая ранее выступала основным юрлицом маркетплейса, Татьяне Бакальчук принадлежит 99%, а ее мужу — 1%.
Объединение Russ и Wildberries происходило на фоне бракоразводного процесса между Бакальчуками, инициированного Татьяной Бакальчук. Она рассказала, что ее разлад с мужем произошел задолго до объединения. Владислав Бакальчук говорил в интервью РБК, что создание объединенной с Russ компании велось без его участия, и заявлял о «рейдерском захвате».
«С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — сказала, в свою очередь, Бакальчук.
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