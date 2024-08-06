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Палестино-израильский конфликт ,  
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Reuters сообщило о пяти раненных военных США при атаке на базу в Ираке

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Минимум пять американских солдат пострадали при нападении на военную базу в Ираке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным двух собеседников агентства в иракских силах безопасности, по авиабазе Аль-Асад на западе страны выпустили две ракеты «Катюша». Один источник сообщил, что ракеты упали на территории базы.

Неназванный американский чиновник рассказал, что один из раненых военных США получил серьезные ранения.

«Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки», — сообщил чиновник.

Неясно, была ли атака связана с угрозами Ирана отомстить за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

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Последние недели конфликт на Ближнем Востоке начал обостряться. С одной стороны, ливанская организация «Хезболла» объявила о начале нового этапа военного противостояния с Израилем по всем фронтам. Так, в ночь на 4 августа «Хезболла» нанесла удар десятками ракет по северу Израиля. Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила большинство ракет, сообщил 12-й телеканал.

Кроме того, Иран пригрозил Израилю «суровым наказанием» в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС. По данным Axios, Иран может атаковать Израиль 5 августа. Sky News Arabia узнал, что нападение планируется в знаковую для еврейского народа дату — Тиш’а бе-ав, 13 августа.

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Теги
Ирак США палестино-израильский конфликт
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