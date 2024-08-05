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Военная операция на Украине ,  
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Илье Барабанову отказали в исключении из реестра иноагентов

Сюжет
Военная операция на Украине
Илья Барабанов
Илья Барабанов (Фото: Barabanch / X)

Хорошевский суд Москвы отказал корреспонденту Русской службы Би-би-си Илье Барабанову в исключении из реестра иноагентов, куда его Минюст добавил в апреле этого года, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, суд отказал Барабанову в соответствующем иске к Минюсту.

В реестр включают за высказывания против военных действий на Украине, распространение «недостоверной информации» о решениях и политике российских властей, участие в создании материалов других иноагентов.

Барабанов работал в «Новой газете» (осенью 2022 года издание лишили лицензии, тогда же регистрацию отозвали у его сайта), «Московских новостях», «Газете.ру», The New Times и «Коммерсанте», в Русскую службу Би-би-си пришел в 2017 году. В 2024-м вышла книга «Наш бизнес — смерть» о ЧВК «Вагнер», которую Барабанов написал вместе с журналистом Денисом Коротковым. Он покинул Россию в 2022 году.

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Российские власти не раз ужесточали законодательство об иноагентах. Так, в мае парламентарии решили запретить иноагентам участвовать в выборах. В июне Дума поддержала в первом чтении выдачу в библиотеках книг иноагентов «по особому порядку».

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