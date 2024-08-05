 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Несколько бригадных подразделений ВСУ попали в окружение в ДНР

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения как минимум трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение на покровском направлении в селе Желанное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, Киев перебросил в Желанное подразделения трех бригад, чтобы удержать там оборону, но в итоге украинские военные оказались в окружении.

В силовых структурах добавили, что подразделения пытаются исправить ситуацию при помощи дронов, но их успешно подавляют российские системы радиоэлектронной борьбы.

Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на покровском направлении
Политика
Фото:Oleksandr Ratushniak / Reuters

В конце июля Генштаб Украины заявил, что на покровском направлении в Донбассе сохраняется наиболее напряженная обстановка для Вооруженных сил Украины, там складывается «самая горячая ситуация».

26 июля украинский Генштаб также сообщал о тяжелой ситуации на этом направлении. Президент Владимир Зеленский называл его самым сложным.

В начале мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль поселка Очеретино недалеко от Донецка по пути к Покровску. За неделю с 24 по 31 июля Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Прогресс, Евгеновка и Лозоватское на покровском направлении.

Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной

Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану

Фондовый рынок Японии рекордно рухнул более чем на 10%

Цена нефти Brent упала ниже $76 за баррель впервые почти за семь месяцев

Курс биткоина упал ниже $50 тыс

Названы топ-10 стран, популярных у россиян для покупки жилья

Правительство приостановило работу над аукционами «красивых» госномеров

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
ДНР Минобороны ВСУ дроны
Материалы по теме
Кадыров заявил о росте недовольства и нехватке сил в подразделениях ВСУ
Политика
Алаудинов рассказал о засаде спецназа «Ахмат» для ВСУ в районе Волчанска
Политика
ВСУ сообщили об окружении нескольких подразделений бригады в Авдеевке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Взяли стул и рыбу: протестующе ворвались в резиденцию премьера БангладешПолитика, 14:09
Олимпийского чемпиона из Италии застали спящим на улице в паркеСпорт, 13:57
Индия объявила о повышении уровня тревоги на границе с БангладешПолитика, 13:56
Украинский гимнаст выиграл серебро Олимпиады на параллельных брусьяхСпорт, 13:55
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климатеРБК и УК «Эльга», 13:55
Украина выиграла седьмую медаль. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 13:51
Фрегат «Штандарт» не пропустят в французский порт из-за санкций ЕСПолитика, 13:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:46
Экс-главу Московской антидопинговой лаборатории вновь объявили в розыскОбщество, 13:45
Программу строительства арендного жилья на селе расширили на 18 регионовНедвижимость, 13:42
ЦАХАЛ подтвердила убийство замминистра экономики ХАМАСПолитика, 13:38
В Европарламенте предложили исключить Венгрию из Шенгенской зоныПолитика, 13:38
Несколько бригадных подразделений ВСУ попали в окружение в ДНРПолитика, 13:32
Генконсульство смогло снять часть обвинений с россиянок за драку в ТурцииОбщество, 13:31