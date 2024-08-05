Несколько бригадных подразделений ВСУ попали в окружение в ДНР
Подразделения как минимум трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение на покровском направлении в селе Желанное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
По словам собеседника агентства, Киев перебросил в Желанное подразделения трех бригад, чтобы удержать там оборону, но в итоге украинские военные оказались в окружении.
В силовых структурах добавили, что подразделения пытаются исправить ситуацию при помощи дронов, но их успешно подавляют российские системы радиоэлектронной борьбы.
В конце июля Генштаб Украины заявил, что на покровском направлении в Донбассе сохраняется наиболее напряженная обстановка для Вооруженных сил Украины, там складывается «самая горячая ситуация».
26 июля украинский Генштаб также сообщал о тяжелой ситуации на этом направлении. Президент Владимир Зеленский называл его самым сложным.
В начале мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль поселка Очеретино недалеко от Донецка по пути к Покровску. За неделю с 24 по 31 июля Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Прогресс, Евгеновка и Лозоватское на покровском направлении.
Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной
Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы
Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану
Фондовый рынок Японии рекордно рухнул более чем на 10%
Цена нефти Brent упала ниже $76 за баррель впервые почти за семь месяцев
Курс биткоина упал ниже $50 тыс
Названы топ-10 стран, популярных у россиян для покупки жилья
Правительство приостановило работу над аукционами «красивых» госномеров
Подборка каналов РБК в Telegram