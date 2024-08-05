Несколько бригадных подразделений ВСУ попали в окружение в ДНР

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Подразделения как минимум трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение на покровском направлении в селе Желанное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, Киев перебросил в Желанное подразделения трех бригад, чтобы удержать там оборону, но в итоге украинские военные оказались в окружении.

В силовых структурах добавили, что подразделения пытаются исправить ситуацию при помощи дронов, но их успешно подавляют российские системы радиоэлектронной борьбы.

В конце июля Генштаб Украины заявил, что на покровском направлении в Донбассе сохраняется наиболее напряженная обстановка для Вооруженных сил Украины, там складывается «самая горячая ситуация».

26 июля украинский Генштаб также сообщал о тяжелой ситуации на этом направлении. Президент Владимир Зеленский называл его самым сложным.

В начале мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль поселка Очеретино недалеко от Донецка по пути к Покровску. За неделю с 24 по 31 июля Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Прогресс, Евгеновка и Лозоватское на покровском направлении.