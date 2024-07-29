Генштаб ВСУ назвал «самый горячий» участок фронта
На покровском направлении в Донбассе сохраняется наиболее напряженная обстановка для Вооруженных сил Украины, там складывается «самая горячая ситуация», говорится в сообщении Генштаба страны в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).
Покровск ранее назывался Красноармейском, в 2016 году его переименовали власти Украины. Город находится примерно в 70 км к северо-западу от Донецка. Это крупный транспортный узел на западе Донбасса, в котором соединяются железнодорожные пути от Константиновки и Курахово в сторону Павлограда и Днепра.
В пятницу, 26 июля, украинский Генштаб также сообщал о тяжелой ситуации на этом направлении. Президент Владимир Зеленский называл его самым сложным.
В начале мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль послека Очеретино недалеко от Донецка и находящегося на пути к Покровску. Потеря населенного пункта угрожает переходом Покровска и другого важного логистического узла — Константиновки — под огневой контроль России, сообщал CNN со ссылкой на украинских офицеров. Накануне российские военные заявили, что заняли села Прогресс и Евгеновка к западу от Очеретино.
Главком ВСУ Александр Сырский в интервью The Guardian охарактеризовал обстановку на фронте как «очень сложную», заявив, что украинские позиции атакуются «на многих направлениях».
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