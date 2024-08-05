Премьер Ирака назвал Блинкену способ предотвратить войну на Востоке
Предотвращение эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке зависит от прекращения «агрессии в секторе Газа» и ее распространении на Ливан. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Их слова приводит иракское информагентство INA.
По словам Ас-Судани, «предотвращение эскалации в регионе зависит только от прекращения агрессии в Газе, предотвращения ее распространения на Ливан, сдерживания и обуздания [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху и его правительства, предотвращения нападений сионистских оккупационных властей на страны региона, прекращения их неоднократных нарушений международного права и государственного суверенитета».
Блинкен же отметил, что США хотят, чтобы Ирак играл свою роль в контроле над ситуацией в регионе и предотвращении эскалации с различных сторон.
Последние недели конфликт на Ближнем Востоке начал обостряться. С одной стороны, ливанская организация «Хезболла» объявила о начале нового этапа военного противостояния с Израилем по всем фронтам. Так, в ночь на 4 августа «Хезболла» нанесла удар десятками ракет по северу Израиля. Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила большинство ракет, сообщил 12-й телеканал.
С другой стороны, Иран пригрозил Израилю «суровым наказанием» в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. По данным Axios, Иран может атаковать Израиль в понедельник, 5 августа. Sky News Arabia узнал, что нападение планируется в знаковую для еврейского народа дату — Тиш’а бе-ав, 13 августа.
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