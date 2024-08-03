В британском Сандерленде произошли столкновения крайне правых с полицией
В английском городе Сандерленд произошли массовые столкновения крайне правых активистов с полицией, сообщает телеканал Sky News.
По данным Sky News, столкновения митингующих с полицией произошли около городской мечети и на площади Кил.
Перед началом протестов на площади начался митинг, участники принесли с собой флаги Англии. Было слышно, как они скандируют лозунги в поддержку ультраправого активиста Томми Робинсона, а также оскорбления в адрес ислама, передает Sky News.
Протестанты бросали в полицейских различные предметы, в том числе камни и выкрикивали слова: «Чьи улицы? Наши улицы». В результате трое полицейских получили ранения, их доставили в больницу. Восемь человек были арестованы, пишет канал.
Протесты в Сандерленде последовали за волнениями в английском Саутпорте, которые начались в ночь на 31 июля. Их спровоцировало нападение на местную детскую танцевальную студию 29 июля. Тогда 17-летний британец ножом нанес смертельные ранения трем девочкам — девятилетней Элис Дасилва Агиар, шестилетней Биби Кинг и семилетней Элси Дот Станкомб.
Сенатора Дмитрия Савельева задержали по делу об убийстве. Подробнее
Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Число погибших в Нижнем Тагиле выросло до семи
Как правильно дегустировать и подавать вино
Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м
На Украине подсчитали, сколько мужчин поступают в вузы для отсрочки
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram