Как беспорядки в Саутпорте могут повлиять на политику кабинета Стармера Лейбористы столкнулись с первым кризисом после прихода к власти

Массовые беспорядки в английском Саутпорте, последовавшие после гибели трех детей в результате нападения на танцевальную студию, станут серьезным вызовом для нового лейбористского правительства. Подробнее — в материале РБК

Сотрудник полиции на одной из улиц Саутпорта (Фото: Temilade Adelaja / Reuters)

В ночь на 31 июля Саутпорт, прибрежный город к северу от Ливерпуля, был охвачен массовыми беспорядками, в результате которых пострадали десятки сотрудников правоохранительных органов. Служба скорой помощи Северо-Западной Англии сообщила, что как минимум 27 из них были доставлены в больницу. Восемь полицейских, в которых толпа бросала камни и бутылки, получили серьезные травмы, включая переломы, рваные раны, сотрясение мозга.

В графстве Мерсисайд, в которое входит Саутпорт, с целью минимизировать риск распространения насилия на 24 часа введен особый режим. Он позволяет сотрудникам правоохранительных органов беспрепятственно проводить обыски, а также изымать любые предметы, включая транспортные средства, которые могут быть использованы для нарушения порядка.

Из-за чего начались беспорядки

Причиной волнений стало нападение на местную детскую танцевальную студию 29 июля, где в это время проходили классы йоги и танца, так что она была полна детей. Нападавший, 17-летний юноша, вооруженный ножом, нанес смертельные ранения трем девочкам — девятилетней Элис Дасилва Агиар, шестилетней Биби Кинг и семилетней Элси Дот Станкомб. Еще пятеро детей с ранениями сейчас находятся в критическом состоянии, у трех раны менее серьезные. Тяжело ранена также преподаватель йоги, которая пыталась защитить детей.

По информации полиции, арестованный по подозрению в убийстве — уроженец Кардиффа, который проживал в соседнем с Саутпортом городе Бэнкс. Органы правопорядка не раскрывают личность и происхождение подростка. Соседи рассказали Би-би-си, что семья подозреваемого «переехала в Великобританию из Руанды».

На вечер 30 июля была назначена памятная церемония, посвященная жертвам нападения. Cотни людей начали собираться возле культурного центра Atkinson, чтобы почтить память погибших детей, тогда как к ним от стихийного мемориала у танцевальной студии, расположенной на Харт-стрит, двинулись более радикально настроенные горожане, жаждавшие справедливого отмщения. Как отмечает The Guardian, многие из них выкрикивали исламофобские лозунги. Вскоре демонстрация переросла в беспорядки: ее участники напали на мечеть и забросали полицейских камнями, а также подожгли автомобили. Полиция графства Мерсисайд была вынуждена вызвать подкрепление из Северного Уэльса, Ланкашира, Большого Манчестера и Чешира.

Полиция считает, что за актами насилия стоит ультраправое движение «Лига английской обороны», деятельность которого направлена против ислама и мусульман. По мнению органов правопорядка, протестующие поддались сообщениям в социальных сетях, ошибочно приписывающим напавшему на детей связь с исламизмом. «Мы уже говорили, что арестованный родился в Великобритании, и домыслы сейчас никому не идут на пользу», — заявил помощник начальника полиции Алекс Госс.

Утром 31 июля Мусульманский совет Британии (MCB) почтил память трех убитых девочек, а затем осудил «шокирующие сцены бунтовщиков крайне правых взглядов, буйствовавших возле мечети». В MCB назвали это исламофобской реакцией, которую спровоцировала распространяемая в интернете ложная информация.

«Во время большой трагедии, утраты и траура мы должны твердо противостоять циничным силам ненависти и раскола. Это не отражает многообразие нашей Британии и жителей Саутпорта», — заявила генеральный секретарь MCB Зара Мохаммед.

Станут ли беспорядки вызовом для лейбористов

Британский премьер Кир Стармер заявил на своей странице в соцсети X, что участники беспорядков в Саутпорте «почувствуют всю силу закона». Глава кабинета лейбористов отметил, что зачинщики прибегли к насилию и бандитизму «во время бдения в память о жертвах» и «оскорбили скорбящих». «Жители Саутпорта потрясены тем ужасом, который они пережили вчера. Они заслуживают нашей поддержки и уважения», — написал Стармер.

Ранее глава МВД Иветт Купер призвала игнорировать распространяемые в интернете слухи, назвав спекуляции «бесполезными». Беспорядки 30 июля министр назвала позором. «Это ужасно, что полицейские в Саутпорте подвергаются нападениям со стороны бандитов на улицах, которые не уважают скорбящих», — отметила министр.

Позиция лейбористов по миграционной повестке кардинально отличается от политики консерваторов, которые в этом году со второй попытки провели противоречивый закон, разрешающий властям депортировать нелегалов в Руанду. В апреле он был окончательно одобрен парламентом, и премьер Риши Сунак пообещал, что первые высылки начнутся уже через 10–12 недель.

На всеобщих выборах в Великобритании, которые прошли 4 июля, победу одержали лейбористы, заполучившие абсолютное большинство в 412 депутатских мандатов в 650-местной палате общин. Консерваторы, правившие страной 14 лет, ушли в оппозицию. Премьер-министром страны был назначен лидер Лейбористской партии 61-летний Кир Стармер.

Пришедшие к власти лейбористы действие закона приостановили. В ходе своей первой пресс-конференции на Даунинг-стрит, 10, прошедшей 6 июля, Стармер заявил, что остановит реализацию плана по депортации нелегальных мигрантов в Руанду. «Проект с Руандой был изначально мертворожденным. Он никогда не способствовал сдерживанию [потока нелегалов, пересекающих пролив Ла-Манш]», — пояснил он. «Я не готов продолжать использовать трюки, которые не имеют никакого эффекта», — добавил новый премьер (цитата по ТАСС).

В Великобритании проблема нелегальной миграции особенно обострилась после выхода страны из ЕС. С июня 2022 года по июнь 2023 года чистая миграция в королевство составила 622 тыс. человек — более чем вдвое выше среднего показателя прежних лет (250 тыс.), согласно опубликованному The Telegraph отчету Национальной статистической службы (ONS).

Еще будучи лидером оппозиции, Стармер обещал уделить этому вопросу особое внимание, когда придет к власти. В июле лейбористское правительство отложило до 2025 года принятие двух законопроектов по борьбе с нелегальной миграцией — речь в них идет о запрете нанимать иностранных сотрудников компаниям, не выплачивающим своему персоналу минимальную зарплату, а также об ограничении доступа к визовой программе для работодателей, не нанимающих достаточное количество британского персонала. В то же время лейбористы намерены создать новую службу пограничного контроля, которая поможет бороться с неконтролируемой миграцией, в частности, отслеживать контрабандистов, перевозящих людей на лодках через Ла-Манш, и предавать их суду.

Научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Шеин заявил РБК, что обострившаяся ситуация в Саутпорте несет риски для рейтинга лейбористов, которые могут достаточно быстро потерять электоральные очки. «До сих пор непонятно, были ли действия подозреваемого мотивированы агрессией к англичанам или христианам, и, согласно официальным заявлениям, доказывающих это фактов нет. Однако для общественности это роли не играет, и она может подтолкнуть новое лейбористское руководство проводить более жесткую политику в отношении неконтролируемой миграции и адаптации мигрантов», — отмечает эксперт.

Шеин напоминает, что 14% британцев проголосовали на всеобщих выборах за правую Партию реформ, в основе программы которой — миграционная повестка. И, по его мнению, после протестов в Саутпорте вероятна мобилизация всего правого фланга в Великобритании, что опять же окажет давление на правительство. В результате, считает эксперт, лейбористы оказываются в незавидной ситуации. «С одной стороны, они не могут повторить миграционный курс Сунака. С другой — они не хотят повторять политику открытых дверей времен Тони Блэра (1997–2007 годы), когда в Британию хлынули мигранты. В то же время серьезная часть их электората — это как раз мусульманские общины, а также другие этнические и религиозные меньшинства Британии, и неосторожная политика в области миграции может отпугнуть эти группы. Так что, на мой взгляд, стоит ожидать максимального затягивания следствия. Хотя лейбористам в любом случае придется представить общественности новые очертания своего миграционного курса», — заключает Шеин.