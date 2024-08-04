Кадыров 30 раз отжался на камеру в доказательство своего здоровья
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что абсолютно здоров, последнее обследование показало, что у него небольшой дефицит витамина D.
«Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D», — сказал он в эфире «России 1».
Кроме того, глава республики сделал перед камерой около тридцати отжиманий и отметил, что не обращает внимание на сообщения СМИ о своем здоровье. «Они придумывают это, чтобы у нас в республике был шум, паника. Им не нравится, что послевоенная республика встала на ноги», — добавил Кадыров.
В сентябре 2023 года Кадыров опроверг сообщения украинских СМИ о том, что он находится в тяжелом состоянии. Он объяснил визит в Центральную клиническую больницу в Москве тем, что проведывал своего дядю Магомеда Кадырова, который проходит там лечение и «уже идет на поправку». После этого глава Чечни не раз опровергал информацию об ухудшении своего состояния и подчеркивал, что «абсолютно здоров».
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