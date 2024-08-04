Минобороны: над Белгородской областью сбили два дрона самолетного типа

Минобороны отчиталось о двух сбитых дронах над Белгородской областью

В ночь с 3 на 4 августа российская ПВО сбила два дрона над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что сбитые беспилотники были самолетного типа.

Приграничная Белгородская область ежедневно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Накануне в областном центре и городе Шебекино неоднократно объявляли ракетную опасность, вечером предупреждение выпустили по всей территории региона. В Шебекино в результате атак ВСУ четыре человека получили ранения, их госпитализировали. Повреждения получили 19 частных домов. В многоквартирном доме выбило стекла, осколки посекли два автомобиля, зафиксированы повреждения на линиях газо- и электроснабжения.

После повторного обстрела пострадали еще трое жителей Белгородской области.

Кроме того, вечером 3 августа в Минобороны сообщили, что над территорией области сбили украинский БПЛА. Дрон попытался атаковать регион около 20:00 мск.