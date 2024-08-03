Гладков: число пострадавших в результате атаки на Шебекино выросло до четырех

Число пострадавших в результате атаки на Шебекино выросло до четырех

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В результате обстрела Шебекино четыре человека получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Ранее глава региона заявил о двух пострадавших после атаки на город.

«Еще две женщины поступили в Шебекинскую ЦРБ — у обеих врачи диагностировали баротравмы. После оказания первой медицинской помощи они будут доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков.

Двое пострадавших, о которых сообщали ранее, прошли обследования в местной ЦРБ, после их доставят в областную клиническую больницу.

В результате обстрела повреждены 19 частных домов. В многоквартирном доме выбило стекла, осколки посекли два автомобиля, зафиксированы повреждения на линиях газо- и электроснабжения.

Приграничная Белгородская область ежедневно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

В частности, 3 августа в Белгороде и Шебекино пять раз предупреждали о ракетной опасности. В селе Салтыково дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения правой кисти.