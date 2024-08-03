Число пострадавших в результате атаки на Шебекино выросло до четырех
В результате обстрела Шебекино четыре человека получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Ранее глава региона заявил о двух пострадавших после атаки на город.
«Еще две женщины поступили в Шебекинскую ЦРБ — у обеих врачи диагностировали баротравмы. После оказания первой медицинской помощи они будут доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков.
Двое пострадавших, о которых сообщали ранее, прошли обследования в местной ЦРБ, после их доставят в областную клиническую больницу.
В результате обстрела повреждены 19 частных домов. В многоквартирном доме выбило стекла, осколки посекли два автомобиля, зафиксированы повреждения на линиях газо- и электроснабжения.
Приграничная Белгородская область ежедневно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
В частности, 3 августа в Белгороде и Шебекино пять раз предупреждали о ракетной опасности. В селе Салтыково дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения правой кисти.
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