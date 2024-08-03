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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших в результате атаки на Шебекино выросло до четырех

Гладков: число пострадавших в результате атаки на Шебекино выросло до четырех
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В результате обстрела Шебекино четыре человека получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Ранее глава региона заявил о двух пострадавших после атаки на город.

«Еще две женщины поступили в Шебекинскую ЦРБ — у обеих врачи диагностировали баротравмы. После оказания первой медицинской помощи они будут доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков.

Двое пострадавших, о которых сообщали ранее, прошли обследования в местной ЦРБ, после их доставят в областную клиническую больницу.

В результате обстрела повреждены 19 частных домов. В многоквартирном доме выбило стекла, осколки посекли два автомобиля, зафиксированы повреждения на линиях газо- и электроснабжения.

Двое человек были ранены в результате атаки города Шебекино
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Приграничная Белгородская область ежедневно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

В частности, 3 августа в Белгороде и Шебекино пять раз предупреждали о ракетной опасности. В селе Салтыково дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения правой кисти.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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