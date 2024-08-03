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Военная операция на Украине ,  
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В результате атак ВСУ три жителя Белгородской области получили ранения

Гладков: в результате атак ВСУ три жителя Белгородской области получили ранения
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Три человека пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«После повторного обстрела Шебекино ранены двое: у мужчины — осколочное ранение ноги, у женщины — осколочное ранение левой голени. Бойцы самообороны и сотрудники полиции доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ», — написал глава области.

Кроме того, после атаки дрона-камикадзе в селе Березовка пострадала женщина, ее с контузией доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

В Шебекино снаряд попал в частный дом, там начался пожар, который удалось быстро ликвидировать. Еще в четырех домах выбило окна, повреждения получили крыши и фасады, осколки посекли автомобиль.

Число пострадавших в результате атаки на Шебекино выросло до четырех
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Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Приграничная Белгородская область ежедневно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

3 августа в областном центре и Шебекино неоднократно объявляли ракетную опасность, вечером предупреждение выпустили по всей территории региона. В Шебекино в результате атак ВСУ четыре человека получили ранения, их госпитализировали. Повреждения получили 19 частных домов. В многоквартирном доме выбило стекла, осколки посекли два автомобиля, зафиксированы повреждения на линиях газо- и электроснабжения.

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Белгородская область Военная операция на Украине ВСУ Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность
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