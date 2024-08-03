Гладков: громкие звуки в Белгороде и области связаны с работой ПВО

Гладков сообщил о громких звуках в Белгороде и области из-за работы ПВО

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Жители Белгорода и области услышали громкие звуки перед объявлением ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, грохот связан с уничтожением системой противовоздушной обороны украинских беспилотников над Белгородским районом.

«Кроме того, последний громкий звук связан с работой авиации воздушно-космических сил. На текущий момент информации о последствиях нет», — написал Гладков.

Последний раз предупреждение об опасности в регионе объявили в 20:01 мск, через семь минут его отменили.

В Минобороны сообщили, что над территорией области сбили украинский БПЛА. Дрон попытался атаковать регион около 20:00 мск.

Приграничная Белгородская область ежедневно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

3 августа в результате атак несколько человек пострадали. В Шебекино во время обстрела четыре человека получили ранения, их госпитализировали. Повреждения получили 19 частных домов. Позднее город подвергся еще одному обстрелу, ранения получили два человека. Кроме того, после атаки дрона-камикадзе в селе Березовка пострадала женщина, ее с контузией доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.