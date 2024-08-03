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Военная операция на Украине ,  
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Украинские дроны атаковали села под Шебекино и Белгородом

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские беспилотники атаковали село Муром в Шебекинском округе и село Петровка в Белгородском районе, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атаки дрона в частном доме выбиты окна, пробита стена и посечен фасад. Второй беспилотник упал в огород другого домовладения — повреждений не обнаружено», — написал Гладков.

Еще один дрон, по словам главы региона, сдетонировал в Петровке рядом с многоквартирным домом. В результате атаки повреждено остекление в одной из квартир, добавил он.

Гладков сообщил о громких звуках в Белгороде и области из-за работы ПВО
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Позже Минобороны доложило, что около 21:30 мск российские силы ПВО предотвратили атаку одного беспилотника ВСУ, сбив его над территорией Белгородской области.

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Белгородская область Шебекино Белгород Вячеслав Гладков беспилотники дроны ВСУ Минобороны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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