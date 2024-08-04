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Премьер немецкой Тюрингии призвал Россию заключить пакт о ненападении

Премьер-министр Тюрингии, федеральной земли в Германии, Бодо Рамелов призвал страны Европы заключить с Россией пакт о ненападении и сформировать совместное оборонное сообщество. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

«Все государства-участники должны заключить пакт о ненападении и сформировать оборонное сообщество, которое сосредоточится на разрешении конфликтов на европейском континенте», — сказал Рамелов (цитата по Welt).

Он уточнил, что не против союза стран НАТО, но против выступает за реорганизацию европейской обороны. «Германии нужна армия для национальной обороны. Поэтому я категорически выступаю за то, чтобы Бундесвер был хорошо оснащен. Но мы должны, наконец, думать о Европе как о целом, и Россия тоже является частью этого», — подчеркнул премьер.

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В июле 2024 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что считает Россию самой большой угрозой для Европы. Об этом также говорил и министр обороны страны Борис Писториус, призывая увеличить военный бюджет из-за «реальной угрозы России».

При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркивал, что не все страны Евросоюза считают Россию экзистенциальной угрозой.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у России нет и быть не может каких-либо агрессивных замыслов и завоевательских планов в Европе.

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