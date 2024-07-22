 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Бербок назвала Россию самой большой угрозой для Европы

Сюжет
Военная операция на Украине
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает самой большой угрозой для Европы Россию и ее президента Владимира Путина, ее слова публикует пресс-служба ведомства в соцсети X.

«Путинская Россия остается самой большой угрозой миру в Европе», — заявила Бербок. По ее словам, российский президент «ни перед чем не останавливается». Именно поэтому нужно продолжать поддерживать Украину, считает германский министр.

«ЕС и НАТО твердо стоят на стороне Украины», — подчеркнула она.

Писториус призвал увеличить военный бюджет из-за «реальной угрозы России»
Политика
Борис Писториус

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что считает планируемое увеличение военного бюджета страны на 2025 год недостаточным. По его словам, для государства существует «вполне реальная угроза со стороны России».

Россия способна в ближайшие годы напасть на страну НАТО, сказал министр, отметив, что Германия «имеет дело» не с «иллюзией или антиутопией». Вероятность конфликта России и НАТО на фоне продолжающихся боев на Украине допустил и президент Польши Анджей Дуда.

В Кремле с его точкой зрения не согласились. «Мы не разделяем такие прогнозы», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Теги
Персоны
Германия МИД Германии Анналена Бербок угроза Европа Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Писториус призвал увеличить военный бюджет из-за «реальной угрозы России»
Политика
Писториус заявил о необходимости подготовить Германию к войне к 2029 году
Политика
Кремль не согласился с мнением президента Польши о возможной войне с НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 17:25
Убитую Ирину Фарион похоронили во Львове Политика, 19:29
В Кабардино-Балкарии оштрафовали родителей, не вставших под гимн в школе Политика, 19:24
Обещавший пнуть Мбаппе футболист ушел в «Астон Виллу» за рекордную сумму Спорт, 19:13
В Новороссийске отменили торжества в честь Дня ВМФ Общество, 19:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:11
Госдума обсудит увеличение судебных пошлин и льготы на них Экономика, 19:10
Иран перехватил танкер из ОАЭ Политика, 19:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Грайвороне при атаке дрона пострадала женщина Политика, 19:04
Ивлеева выплатила долг по налогам на сумму более ₽11,3 млн Общество, 19:01
FT узнала о тайной скупке СПГ-танкеров для расширения «теневого флота» Политика, 18:58
Путин подписал закон о социальных счетах для россиян с невысоким доходом Общество, 18:57
УЕФА назвал самые обруганные в соцсетях сборные на Евро-2024 Спорт, 18:49
Глава МИД Австрии исключил отправку военных инструкторов на Украину Политика, 18:35
Сын губернатора Саратовской области погиб в ДТП Общество, 18:34