Бербок назвала Россию самой большой угрозой для Европы

Анналена Бербок (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает самой большой угрозой для Европы Россию и ее президента Владимира Путина, ее слова публикует пресс-служба ведомства в соцсети X.

«Путинская Россия остается самой большой угрозой миру в Европе», — заявила Бербок. По ее словам, российский президент «ни перед чем не останавливается». Именно поэтому нужно продолжать поддерживать Украину, считает германский министр.

«ЕС и НАТО твердо стоят на стороне Украины», — подчеркнула она.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что считает планируемое увеличение военного бюджета страны на 2025 год недостаточным. По его словам, для государства существует «вполне реальная угроза со стороны России».

Россия способна в ближайшие годы напасть на страну НАТО, сказал министр, отметив, что Германия «имеет дело» не с «иллюзией или антиутопией». Вероятность конфликта России и НАТО на фоне продолжающихся боев на Украине допустил и президент Польши Анджей Дуда.

В Кремле с его точкой зрения не согласились. «Мы не разделяем такие прогнозы», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.