Боррель не увидел единства в признании России экзистенциальной угрозой

Жозеп Боррель (Фото: Francisco J. Olmo / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Не все страны Европейского союза (ЕС) считают Россию экзистенциальной угрозой, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе EUISS 2024.

«Сейчас все понимают, что Россия — это экзистенциальная угроза. То есть, нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них», — передает слова политика «РИА Новости».

По словам Борреля, ЕС постепенно превращается из союза, основанного на интересах общей экономики, в сообщество на основе общих интересов в области безопасности.

На конференции в Брюсселе руководство ЕС, научные сотрудники и директора крупных международных институтов обсуждали в том числе миссию Европы и конец «брюссельского эффекта».

«Способность формировать мир с помощью нормотворчества — эффект Брюсселя — ослабевает. ЕС все чаще сталкивается с противодействием, особенно на так называемом глобальном Юге, где растет недовольство нотациями и двойными стандартами», — говорится в программе конференции.

В 2023 году бельгийский министр энергетики Тинне Ван дер Стратен заявила, что не все страны Европы поддержат введение санкций против российского газа. При этом она назвала «абсолютно необходимым» отказ Евросоюза от российского топлива к 2027 году.