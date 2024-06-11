 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Боррель не увидел единства в признании России экзистенциальной угрозой

Боррель: не все страны Евросоюза считают Россию экзистенциальной угрозой
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Francisco J. Olmo / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Не все страны Европейского союза (ЕС) считают Россию экзистенциальной угрозой, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе EUISS 2024.

«Сейчас все понимают, что Россия — это экзистенциальная угроза. То есть, нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них», — передает слова политика «РИА Новости».

По словам Борреля, ЕС постепенно превращается из союза, основанного на интересах общей экономики, в сообщество на основе общих интересов в области безопасности.

На конференции в Брюсселе руководство ЕС, научные сотрудники и директора крупных международных институтов обсуждали в том числе миссию Европы и конец «брюссельского эффекта».

Бельгия усомнилась в перспективах санкций против газа из России
Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

«Способность формировать мир с помощью нормотворчества — эффект Брюсселя — ослабевает. ЕС все чаще сталкивается с противодействием, особенно на так называемом глобальном Юге, где растет недовольство нотациями и двойными стандартами», — говорится в программе конференции.

В 2023 году бельгийский министр энергетики Тинне Ван дер Стратен заявила, что не все страны Европы поддержат введение санкций против российского газа. При этом она назвала «абсолютно необходимым» отказ Евросоюза от российского топлива к 2027 году.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Брюссель Бельгия Жозеп Боррель Россия ЕС дипломатия

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Бельгия выделит Украине €100 млн на техническое обслуживание F-16
Политика
Бельгия расследует применение бельгийского оружия при атаке Шебекино
Политика
Брюссель передал странам ЕС предложения по новым санкциям против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 16:47
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Франции перейдет в грузинский клуб Спорт, 19:36
Семигина освободили от должности председателя думского комитета Политика, 19:26
Присяжные признали сына президента США виновным по делу об оружии Политика, 19:23
Генерал Шаманов сравнил российскую армию с «партизанским отрядом» Политика, 19:21
Москвичей предупредили о выпадении 90% месячной нормы осадков за три дня Общество, 19:05
Коммунисты внесли в Думу законопроект о штрафах за никабы Политика, 19:05
ЦБ зафиксировал снижение доли частных инвесторов в IPO с 73% до 55% Инвестиции, 19:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сборная Казахстана без Черчесова проиграла Азербайджану, ведя 2:0 Спорт, 19:04
Любимова выразила соболезнования близким Марины Тарковской Общество, 19:02
Дочь бывшего мэра Полтавы заподозрили в работе на «Единую Россию» Политика, 18:42
Бойкот не помешал российской водке нарастить мировые продажи Бизнес, 18:37
Россиянин проведет бой за титул чемпиона WBA в новой весовой категории Спорт, 18:35
Российский боксер проведет бой за титул чемпиона мира IBF Спорт, 18:33
Боррель не увидел единства в признании России экзистенциальной угрозой Политика, 18:27