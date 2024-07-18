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Военная операция на Украине ,  
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Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз

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Военная операция на Украине
18 июля Европарламент должен проголосовать за утверждение фон дер Ляйен главой ЕК на очередной срок. В своей программе она предложила разработать общеевропейские оборонные программы и ввести должность еврокомиссара по обороне
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Урсула фон дер Ляйен в случае переизбрания главой Еврокомиссии на второй срок намерена укрепить оборонную промышленность блока, а также ввести должность еврокомиссара по обороне. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на ее предвыборную программу на период до 2029 года.

Помимо этого, фон дер Ляйен планирует в течение первых 100 дней после переизбрания подготовить новый документ о будущем европейской обороны, следует из ее программы. «Наша работа в следующие пять лет будет сконцентрирована на создании настоящего европейского оборонного союза», — говорится в документе.

Также среди ее предложений:

  • увеличить число офицеров Европейской пограничной и береговой охраны в три раза до 30 тыс. человек;
  • разработать новые общеевропейские оборонные проекты, такие как «Европейский воздушный щит» и проекты в области киберзащиты;
  • назначить комиссара по Средиземноморью для решения вопросов экономической стабильности, энергетики, безопасности и миграции;
  • поручить комиссару по вопросам равенства разработку новой стратегии ЛГБТ+ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) и нового плана по борьбе с расизмом;
  • обеспечить доступ к новым, специализированным суперкомпьютерным мощностям для стартапов и отраслей ИИ через инициативу AI Factorys;
  • создать подкомиссию, которая будет заниматься вопросами жилья и выдвижение первого в истории Европы плана по доступному жилью.

18 июля Европейский парламент должен проголосовать за утверждение фон дер Ляйен на очередной пятилетний срок. Как отмечает Bloomberg, ее предвыборная программа во многом нацелена на «зеленых», и, вероятно, позволит ей переизбраться. Зеленый курс ЕС и его миссия по переводу блока к климатической нейтральности были центральным элементом последнего срока фон дер Ляйен, напоминает агентство. Вместе с этим, пишет Bloomberg, все еще не ясно, где найти достаточно источников финансирования для такого перехода, сохранив при этом конкурентное преимущество ЕС.

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На фоне продолжающихся военных действий на Украине ЕС еще в 2023 году начал разрабатывать новую Европейскую оборонно-промышленную стратегию (EDIS). Фон дер Ляйен называла четыре основных пункта стратегии — тратить больше, тратить умнее (увеличить совместные закупки), расходовать «по-европейски» (инвестировать средства европейских налогоплательщиков) и использовать опыт конфликта на Украине, чтобы «перехитрить Россию на поле боя». Вместе с этим глава ЕК неоднократно говорила, что Москва «ведет войну» не только против Киева, но и против европейской экономики, энергетики и ценностей.

Reuters ранее сообщил, что из-за ситуации на Украине страны НАТО согласовали новые оборонные планы, которые включают создание до 50 дополнительных бригад для защиты от России. По данным Telegraph, НАТО разрабатывает несколько сухопутных коридоров для переброски американских войск и бронетехники по Европе в случае наземной войны с Россией.

В Кремле отмечали, что расценивают как угрозу безопасности страны продвижение инфраструктуры НАТО к ее границам. Президент Владимир Путин говорил, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса: ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами блока.

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фон дер Ляйен Урсула

политик
8 октября 1958 года
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