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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал главную потребность Украины

Зеленский назвал главной потребностью Украины скорейшее завершение конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине

Главная потребность Украины заключается в том, чтобы как можно скорее закончить военный конфликт с Россией, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам украинского лидера, «главной потребностью» государства является потребность «как можно быстрее и справедливо закончить эту войну» (цитата по изданию «Страна»). Такую цель Киев ставит наряду с тем, чтобы «держать Украину в фокусе мирового внимания».

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Фото:Иван Антипенко / Reuters

В Киеве в последнее время неоднократно заявляли о необходимости завершить боевые действия в кратчайшие сроки. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак, в частности, говорил, что этому должен поспособствовать второй саммит мира, который Киев планирует провести до конца 2024 года.

В Кремле, комментируя планы о проведении саммита, заявили, что повестка дня, которая устраивала бы Россию, до сих пор «не была озвучена».

Киев готов к переговорам с Москвой только на основе «формулы мира» Зеленского, которая предполагает возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск с украинской территории.

Россия позицию Украины не принимает. Президент Владимир Путин в середине июня предложил Украине российские условия для начала переговоров. Среди них: полный вывод Киевом войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальный отказ от вступления в НАТО. Зеленский назвал эти условия ультиматумом.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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