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Технологии и медиа ,  
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Депутат Госдумы объяснил свои слова о блокировке Google, Android и iOS

Депутат Диденко назвал личным прогнозом свои слова о блокировке Google в России
Alphabet GOOGL Купить
Алексей Диденко
Алексей Диденко (Фото: РИА Новости)

Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко заявил, что давал личный прогноз, когда говорил о блокировке Google. Об этом он сообщил изданию «Компьютерра».

«Какого-то решения я знать не могу, но перспектива такая имеется. <…> То есть даже закон никакой не надо принимать. Если будут нарушать [закон], они будут получать определенные санкции. Перспектива как бы очевидная», — сказал Диденко.

О том, что Google будет заблокирован в России, депутат заявил 2 августа в разговоре с изданием RuNews24. «Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован iOS, и это произойдет не по нашей инициативе», — отметил Диденко.

Он напомнил, что госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться этими платформами, и это ограничение было «первым намеком», что придется перейти на другие ресурсы.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Россияне стали жаловаться на ухудшение работы видеосервиса YouTube, принадлежащего Google, с начала августа. При этом еще в конце июля мобильные операторы предупредили о возможных сбоях в работе сервиса.

«Ростелеком» объяснил сбои техническими проблемами в работе оборудования, которое применяется для кеширования и ускорения загрузки контента сервисов Google — системы Google Global Cache. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн спрогнозировал падение скорости загрузки видео на YouTube на стационарных компьютерах до 70%.

В Google заявили, что отсутствие доступа к видеохостингу у россиян не связано с техническими проблемами или действиями со стороны компании.

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