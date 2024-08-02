Матвиенко ответила на слова сенатора Савельева перед его задержанием

Спикер Совфеда сказала, что у сенатора Дмитрия Савельева будет возможность «с помощью адвокатов оспорить» обвинения. Суть дела в отношении сенатора неизвестна, его подозревают в причастности к организации убийства

Дмитрий Савельев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Перед задержанием в зале Совета Федерации сенатор Дмитрий Савельев выступил с речью в свою защиту. Об этом рассказал журналистам глава комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.

«Сенатор Савельев на заседании сказал, что это необоснованное преследование, что это сфабрикованные против него факты», — рассказал Тимченко. «На что Валентина Ивановна сказала, что мы не принимаем решение об осуждении. Решение принимает суд, поэтому у Дмитрия Владимировича будет возможность с помощью адвокатов оспорить, привести контраргументы», — сообщил Тимченко.

Савельева задержали на выходе из зала заседаний в Совете Федерации. Перед этим его лишили неприкосновенности.

Савельев представляет в верхней палате Тульскую область с 2016 года. До конца 2023 года он был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам, после — членом комитета по экономической политике. Ему 55 лет.

Официально детали дела пока не разглашались. Генпрокуратура сообщила, что Савельев подозревается в причастности к организации убийства.

Это первое задержание сенатора за последние пять лет. В январе 2019 года в Совфеде прямо во время заседания был задержан Рауф Арашуков, представлявший в верхней палате Карачаево-Черкесию. Это стало началом большого уголовного процесса против клана Арашуковых, который закончился для сенатора и его отца Рауля пожизненными сроками.