Генпрокурор в Совфеде показал сенаторам копию уголовного дела Савельева

Дмитрий Савельев (Фото: council.gov.ru)

Генеральный прокурор показал членам Совета Федерации копии материалов уголовного дела в отношении сенатора Дмитрия Савельева перед голосованием о снятии с него неприкосновенности. Об этом сообщил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас.

«Генеральный прокурор представил в Совет Федерации копии материалов уголовного дела, которые являются достаточным основанием для принятии соответствующего решения», — написал Клишас в телеграм-канале.

Он добавил, что после этого Совет Федерации в соответствии с частью 2 статьей 98 Конституции принял постановление о лишении неприкосновенности Савельева и дал согласие на его задержание, привлечение в качестве обвиняемого, производство обыска и заключение под стражу.

Согласно ч. 2 ст. 98 Конституции, вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению генерального прокурора России соответствующей палатой Федерального Собрания.

Савельева задержали 2 августа на заседании Совфеда. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в конце пленарного заседания внесла вопрос о лишении сенатора неприкосновенности, сенаторы проголосовали «за».

Савельева заподозрили в причастности к организации убийства. Сенатор назвал преследование необоснованным, а факты против него — «сфабрикованными»

Дмитрий Савельев представляет в Совете Федерации Тульскую область. Он прошел в верхнюю палату парламента в 2016 году.