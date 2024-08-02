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У семьи задержанного за убийство сенатора Савельева был дом в Британии

Дмитрий Савельев
Дмитрий Савельев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Семья сенатора Дмитрия Савельева, которого ранее задержали по подозрению в организации убийства, имела в пользовании жилой дом площадью 489 кв. м в Великобритании. Эта информация указана в декларации о доходах сенатора за 2021 год.

В документе говорится, что дом был в пользовании Савельева, его жены и троих несовершеннолетних детей.

При этом в 2016 году, когда Савельев стал сенатором, в пользовании его супруги и четверых несовершеннолетних детей находился дом площадью 248 кв. м в Англии, следует из декларации за 2016 год.

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Савельева задержали в пятницу, 2 августа, на выходе из зала заседаний Совета Федерации. Перед этим члены Совфеда проголосовали за лишение сенатора неприкосновенности.

Савельева подозревают в организации убийства предпринимателя Ионова. Источник РБК сообщил, что Савельев и Ионов делили контроль над финансовым фондом, через который проходили денежные потоки.

По данным следствия, в 2023 году сенатор из личной неприязни к предпринимателю поручил своему знакомому организовать его убийство за денежное вознаграждение. В итоге знакомый Савельева обратился в ФСБ, а следователи инсценировали убийство Ионова (сам он находился под арестом). Сенатор заплатил организатору убийства, момент передачи денег был зафиксирован, рассказал собеседник РБК.

В отношении Савельева возбуждено уголовное дело об организации приготовления к убийству — ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Сенатор назвал преследование необоснованным, а факты против себя — «сфабрикованными».

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сенатор Дмитрий Савельев Совет Федерации декларация Великобритания дом
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